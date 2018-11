Quali sono le migliori scuole in Brianza e nei dintorni? A decretarlo è l’edizione 2018 della classifica di Eduscopio commissionata dalla fondazione Agnelli. Il portale, nato dal 2014 e gratuito, permette di individuare all’interno della propria città (con un intorno fino a 30 chilometri) quali sono le scuole superiori migliori attraverso l’analisi dei big data del ministero dell’Istruzione, ovvero i numeri che comprendono 1,3 milioni circa di diplomati, in tre successivi anni scolastici, e circa 7mila strutture. La classifica è stilata in base a dati oggettivi ad esempio il seguito della carriera scolastica degli ex studenti ( il numero di esami superati e la media voti ottenuta al primo anno da immatricolati) la percentuale dei diplomati ‘occupati’ nonché la coerenza tra studi fatti e lavoro svolto.

Le migliori scuole in Brianza e nei dintorni: ecco chi vince

Veniamo quindi al nostro territorio. Abbiamo scelto Agrate Brianza come paese da cui partire per impostare la ricerca, allargando il raggio d’azione a 30 chilometri e scegliendo le scuole che preparano all’Università ( è possibile anche selezionare l’opzione dei percorsi formativi che preparano al mondo del lavoro). Un territorio, quello selezionato per la nostra ricerca, che quindi comprende oltre alla Brianza in parte anche Milano, Varese, Bergamo, Lecco.

Il classico

Posizione di vertice per il liceo Alexis Carrel di Milano, a cui segue l’Istituto Stefano Maria Legnani di Varese. Mentre la prima delle scuole brianzole è il liceo Marie Curie di Meda, che si posiziona settima nella classifica generale. Subito dopo il Bartolomeo Zucchi di Monza e il Don Carlo Gnocchi di Carate. Ecco la classifica degli istituti che si sono posizionati nei primi dieci posti.

Lo scientifico

Il miglior liceo brianzolo nel raggio di 30 chilometri da Agrate Brianza, è il Paolo Frisi di Monza a cui segue il Don Gnocchi di Carate, rispettivamente in sesta e settima posizione. Il primo posto va invece ad un liceo milanese Alessandro Volta. Secondo posto per il Lorenzo Mascheroni di Bergamo. Nelle prime dieci posizioni anche l’Ettore Majorana di Desio e il Marie Curie di Meda. Più in basso nella classifica il Federigo Enriques di Lissone.

Ecco la classifica completa

Scienze umane

Nella top 5 svetta il Carlo Porta di Monza che si posiziona al secondo posto. Bene anche l’istituto Leone Dehon, sempre di Monza, che si posiziona al decimo posto in classifica. Prima posizione per il Virgilio di Milano, ma nelle prime dieci posizioni spiccano anche Gaetana Agnesi – sempre di Milano – così come il Clemente Rebora e il Carlo Tenca. Buona posizione anche il liceo Erasmo da Rotterdam di Sesto San Giovanni.

Linguistico

Nessun istituto brianzolo nelle prime dieci posizioni per quanto riguarda l’indirizzo linguistico. Primo in assoluto spicca il Bachelet di Lecco, seguito dall’Istituto Stefano Maria Legnani di Varese e dal Greppi di Monticello, al confine con Besana Brianza. Per trovare un istituto brianzolo bisogna scendere in undicesima posizione dove troviamo il Ghandi di Besana.

Indirizzo Artistico

Brianza in vetta invece tra i licei artistici, sempre considerando come punto di partenza Agrate Brianza, e allargando il raggio d’azione di 30 chilometri. Primo posto per il Preziosissimo Sangue di Monza, seguito, al quinto posto, dall’Amedeo Modigliani di Giussano. Nei primi 10 anche il Meroni di Lissone. Ma nella lista compaiono anche molti istituti milanesi e bergamaschi.

Indirizzo Tecnico Economico

Ora approfondiamo l’indirizzo tecnico economico dove troviamo alla prima posizione il Giovanni Mairone da Ponte di Bergamo, seguito dal lecchese Bachelet e dal Viganò di Merate. Il primo istituto brianzolo in classifica è l’Europa Unita di Lissone seguito a breve distanza dal Ghandi di Besana. Chiude la classifica dei primi dieci il Martino Bassi di Seregno. Tra i milanesi si segnala il Falcone-Righi di Corsico e il Carlo Emilio Gadda di Paderno Dugnano.

Indirizzo Tecnico Tecnologico

Infine l’indirizzo tecnico Tecnologico. Prima posizione per il Viganò di Merate, seguito dal Mario Rigoni Stern di Bergamo e dal Greppi di Monticello Brianza. La Brianza la troviamo all’ottavo posto con l’istituto Europa Unita di Lissone.

Potete cercare anche voi

Per conoscere tutte le posizioni in classifica dei licei brianzoli e lombardi potete anche voi fare la ricerca: basta andare sul sito di www.eduscopio.it e registrarsi. Buona navigazione!