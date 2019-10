Novità per la mensa scolastica a Desio. Da ottobre infatti sono state attive nuove modalità di pagamento del servizio. Ecco quali.

Novità per la mensa scolastica a Desio

Pagamento tramite Pos Bancario e tramite ricarica online. Sono questi i nuovi servizi predisposti dall’Amministrazione comunale di Desio per il pagamento della mensa scolastica. Come comunicato in una nota del Comune da ottobre sono stati individuati dei punti convenzionati sul territorio dove, oltre che in contanti, si potrà pagare tramite POS bancario sempre comunicando semplicemente il codice PAN dell’alunno e senza l’applicazione di commissioni.

Per ricaricare online

Accedendo con le proprie credenziali al link del Portale Modulo Web Genitori, ogni genitore potrà, non solo visionare la situazione contabile di suo figlio (pasti consumati e ricariche effettuate), ma potrà decidere di effettuare una ricarica con carta di credito, anche pre-pagate (circuiti Visa, Mastercard), o tramite bonifico cliccando sul pulsante “Ricarica online”.

In questa sezione, dopo essersi accertati che sia selezionata la corretta categoria di servizio (refezione), andrà inserito l’importo da ricaricare per ciascun figlio e successivamente cliccando su “avanti” verrà mostrato l’importo totale. Cliccando nuovamente “avanti” si verrà indirizzati sul portale di pagamento “PA-Pay” dove, seguendo la procedura guidata, si dovrà selezionare il canale di pagamento desiderato: carta di credito o mybank.

Procedendo, si arriverà sul sito protetto di Banca Sella e, a seconda del canale selezionato, si completerà il pagamento inserendo i dati della propria carta oppure, selezionando la propria banca dall’apposito menù, si verrà indirizzati sul proprio Home Banking per completare il pagamento tramite bonifico. Con questo tipo di pagamento è possibile ricaricare con un’unica transazione il servizio mensa di più figli. E’ prevista una commissione di € 1,70.

Documentazione e informativa sulla mensa

Info servizio refezione scolastica

Per info: Centro Pasti della Ditta CIR DESIO FOOD Spa al numero telefonico 0362306604.