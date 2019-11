NFON, unico provider di servizi di Cloud PBX paneuropeo, sta drasticamente rivoluzionando il mondo della telefonia aziendale in molti paesi d’Europa. Il servizio di centralino Cloud PBX proposto da NFON è in grado di ottimizzare i delicati processi aziendali dei suoi clienti, intervenendo positivamente sull’aumento delle funzionalità messe a disposizione da chi gestisce le comunicazioni telefoniche in azienda e velocizzandone tutti i processi risolutivi. Un risparmio economico notevole rispetto agli importanti costi dei centralini tradizionali, a causa della totale eliminazione delle spese di installazione, degli interventi mirati agli aggiornamenti e di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Un’ottimizzazione prestazionale notevole che permette di risparmiare tempo prezioso e aumenta le prestazioni aziendali, creando con i clienti una maggiore fidelizzazione, migliorando la comunicazione e le prestazioni risolutive fornite dall’azienda. L’integrazione del servizio con gli applicativi CRM utilizzati dall’azienda completa il quadro più che positivo sull’indispensabilità del servizio per le aziende che vogliono continuare a crescere professionalmente nel mondo dell’era digitale.

Proprio per questi motivi NFON ha deciso di sponsorizzare il convegno “Digitale per Crescere” che avrà luogo a Milano, il 23 novembre 2019.

Uno dei temi affrontati durante l’evento ruoterà intorno alla capacità delle imprese di ottimizzare al meglio l’utilizzo delle informazioni in loro possesso. Le nuove tecnologie sono strettamente collegate agli automatismi e alla sincronizzazione dei dati, resa possibile dall’evoluzione digitale. Un percorso inarrestabile verso il futuro che va sostenuto, assecondato e sfruttato nella maniera corretta. Proprio per questo motivo è necessario che la digital economy e gli innovativi processi aziendali ad essa collegati entrino a far parte della maggior parte delle attività affacciate sul mercato.

Questo è solo uno dei tanti temi affrontati al convegno in programma per il 23 novembre 2019.