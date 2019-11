NFON è un’azienda leader nel settore della telefonia aziendale. Il servizio che offre ai suoi clienti rappresenta una vera e propria innovazione tecnologica in tema di comunicazione in azienda. Il centralino tradizionale, utilizzato dalla maggior parte delle aziende fino al 2018, rappresenta oggi un sistema obsoleto, che presenta numerosi limiti e che ostacola in molti casi il lavoro dei dipendenti aziendali. Il servizio di cloud PBX distribuito da NFON rivoluziona il concetto di centralino, superando i limiti imposti da quello precedente e riducendo i costi di gestione ed ottimizzando le prestazioni aziendali.

Un sistema che utilizza unicamente la connessione internet per tutti gli scambi di comunicazioni, che non necessita di installazione e che, grazie alla possibilità di essere integrato con gli applicativi aziendali, è in grado di fornire agli operatori aziendali un quadro completo di ogni singolo cliente, contattabile via telefono, messaggio o mail, attraverso un semplice clic.

Una soluzione capace di soddisfare tutti i tipi di settori, con uno speciale focus sulle catene alberghiere, a cui NFON ha dedicato un prodotto specifico: NHOSPITALITY.

Si tratta di un servizio di comunicazione indirizzato agli hotel, che permette ad alberghi di tutti i livelli di ottimizzare in termini di qualità e tempo, tutti i processi comunicativi. Questo sistema consente di ottenere un flusso di comunicazione continuo con il sistema, sia per relazionarsi con i clienti, sia per la gestione interna della struttura.

Il sistema è molto semplice da utilizzare, e può essere gestito in loco o da remoto, senza alcun limite imposto dalle distanze. Sarà sufficiente una connessione a internet ed un telefono, un tablet o un pc con cui collegarsi.

Una maggiore flessibilità unita ad una oggettiva velocizzazione dei processi comunicativi, il tutto a costi fortemente ridotti, in rapporto ai centralini di vecchia generazione.