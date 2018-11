Le scuole della provincia di Monza e Brianza avranno finalmente i nuovi codici meccanografici targati MB e abbandoneranno la sigla MI, che risaliva al periodo in cui la Brianza rientrava nella provincia di Milano. A comunicarlo è il Miur.

Nuovi codici meccanografici targati MB per le scuole della provincia

Un’importante semplificazione per le scuole del territorio, e in particolare per le segreterie, che potranno gestire in autonomia le operazioni riguardanti alunni e insegnanti, senza dover necessariamente passare dall’Ufficio scolastico territoriale di Milano. Ci saranno benefici anche per le famiglie, che all’atto dell’iscrizione dei propri figli avranno un catalogo di scelta più chiaro e circoscritto.

A dare una risposta attesa a lungo dal territorio e sbloccare una situazione sospesa da anni, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti.

Le parole di Bussetti

“Finalmente sblocchiamo una situazione che si era protratta veramente per troppo tempo – dichiara il Ministro -. E diamo così alle scuole di Monza e Brianza e all’ufficio territoriale reale autonomia. Ringrazio anche il deputato della Lega Paolo Grimoldi per aver supportato questa operazione. Gestione degli organici, mobilità del personale, pensionamenti, ricostruzioni di carriera, ma anche aggiornamento dell’Anagrafe degli edifici scolastici: grazie ai nuovi codici le procedure saranno snellite, più agevoli e trasparenti”.