Liceo “Parini” sul palco dell’Auditorium di Seregno con lo spettacolo “Leonardo da Vinci e la Festa del Paradiso», protagonisti gli alunni di terza e quarta dell’indirizzo economico sociale. Nel progetto anche la pubblicazione di un libro.

Il progetto di alternanza scuola lavoro

Lo spettacolo, a cura del regista Gipo Gurrado, racconta la storia di alcuni ragazzi della nostra epoca che si trovano in biblioteca per fare una ricerca su Leonardo Da Vinci: qui trovano un libro di sedute spiritiche, grazie al quale evocano proprio i protagonisti della Festa del Paradiso. La Festa era stata ideata da Leonardo da Vinci nel 1490 per il matrimonio di Gian Galeazzo Sforza e Isabella D’Aragona.

La sceneggiatura scritta dai ragazzi

La sceneggiatura è stata scritta dagli alunni. Sono partiti dalle poche fonti e hanno immaginato come potesse essere stata la Festa. “Leonardo da Vinci e la Festa del Paradiso” è una rivisitazione storica in toni divertenti.

Lo spettacolo verrà replicato nelle scuole

“L’anno prossimo ricorreranno i cinquecento anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci: il nostro scopo è portare lo spettacolo nelle scuole del territorio, dalle elementari alle superiori» spiega la professoressa Eliana Sormani. Fra le repliche previste anche quella al teatro «Ariberto» di Milano, nel calendario degli eventi di «Bookcity», il 18 novembre.