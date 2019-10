Ci sono tante ragioni per cui sono in molti a preferire una scuola online rispetto a una scuola di tipo tradizionale. Per scuola tradizionale, si intende un istituto fisico dove seguire le diverse lezioni frontali, affrontare e sostenere esami, prove, verifiche, interrogazioni, test, etc. scritti e orali durante il corso dell’anno fino ad attendere la valutazione finale degli insegnanti per superare l’anno e passare al successivo.

Il confronto tra un istituto virtuale e uno fisico è chiarissimo: la scuola tradizionale ha diverse pecche e limiti che solo una scuola on-line può superare: scegli il tuo diploma online su www.diplomaonline.com. Ecco dunque che cosa risulta dal confronto fatto tra le due modalità.

Nessun obbligo di frequenza

Uno dei limiti principali che una scuola di tipo tradizionale ha, riguarda l’obbligo di frequenza delle lezioni fisiche in classe. Anche chi ha buoni voti ma non ha presenziato fisicamente alla maggior parte delle lezioni, può essere bocciato e corre il rischio di non superare l’anno.

In particolare, questo è un grosso limite per tutte quelle persone che lavorano e studiano allo stesso tempo. Infatti, gli orari lavorativi non permettono di frequentare le normali lezioni frontali, nemmeno quelle dei corsi serali che, alla fine dei conti, non sono così flessibili come dovrebbero.

In un corso on-line non serve presenziare fisicamente in un’aula dato che tutte le lezioni sono disponibili video nella piattaforma Internet dedicata agli studenti. In questa maniera, diventa molto più facile studiare anche se si hanno impegni lavorativi e / o familiari, organizzandosi le tempistiche secondo le proprie esigenze specifiche.

La possibilità di recupero degli anni scolastici

Sempre più persone hanno diverse difficoltà nel conseguire il titolo di studi di scuola secondaria superiore in maniera tradizionale presso un istituto scolastico fisico per via dell’impossibilità di recuperare gli anni scolastici persi. Solo grazie ai rivoluzionari corsi per il diploma on-line esiste questa possibilità: gli anni scolastici vengono condensati in un programma unico per permettere di diplomarsi nei tempi previsti.

Accedere a un sistema che agevola lo studente e gli va incontro aiuta sicuramente molto; per tale ragione la scuola on-line è preferibile. Conseguire il titolo di studio e diplomarsi in tempi record è sicuramente un punto a favore delle scuole di seconda generazione che sfruttano il mezzo internet.

Un nuovo metodo di preparazione e studio

La preparazione per lo studente è del tutto diversa in una scuola on-line rispetto a una scuola di tipo tradizionale. Non esiste difficoltà di reperire il materiale scolastico per studiare dato che è tutto disponibile on-line: sulla piattaforma Internet sono disponibili per gli studenti video lezioni, dispense, appunti, testi degli anni precedenti e così via.

Non esiste il problema di aver perso gli appunti di una lezione perché sono già disponibili per tutti gli studenti che si sono iscritti al corso e devono conseguire il diploma di scuola superiore. Ogni studente parte con gli stessi mezzi e riesce a superare le prove preparate dall’insegnante del corso. Inoltre, è sempre disponibile un tutor per eventuali chiarimenti di lezioni e passaggi difficili da comprendere da soli a casa.