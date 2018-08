Regione Lombardia ha inserito 6 scuole brianzole nel Piano degli interventi 2018 da presentare al Ministero per un finanziamento di oltre 11 milioni.

Regione Lombardia: sei scuole brianzole nel Piano interventi 2018

Sono sei i progetti presentati dalla Provincia di Monza e Brianza nell’ambito dell’avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica a Regione Lombardia. I progetti sono stati inseriti nei “Piano anno 2018” e oggi sono stati trasmessi agli uffici del Ministero dell’Istruzione in attesa di essere finanziati definitivamente.

I progetti riguardano in particolare le messe a norma e le migliorie necessarie per gli adeguamenti per oltre otto milioni così distribuiti:

IIS Ghandi di Besana Brianza: 1.443.100 euro

ITI Enrico Fermi di Desio: 1.625.900 euro

ITC Elsa Morante di Limbiate: 1.249.400 euro

IIS Martin Luther King di Muggiò: 1.238.200 euro

IIS/ITC Martino Bassi e ITC Primo Levi di Seregno: 2.774.900 euro

Interventi anche all’Omnicomprensivo

Il sesto progetto riguarda la riqualificazione degli impianti sportivi provinciali di Via Adda, all’interno dell’Omnicomprensivo. Il progetto è stato inserito nel “Piano anno 2018 – Comuni” per la richiesta di un finanziamento pari a 3.144.000,00 a favore del Comune di Vimercate a seguito della Convenzione siglata con la Provincia.

Invernizzi: “Risorse significative”

“Queste sono buone notizie per le nostre scuole che potranno così avvalersi di risorse significative – commenta il Presidente Roberto Invernizzi – Voglio ringraziare i tecnici provinciali per il lavoro di progettazione e found raising che ha permesso di ottenere questo grande risultato. Anche la sinergia con il Comune di Vimercate si è dimostrata una formula vincente per arrivare ad un obiettivo condiviso che permette di ottimizzare sforzi e risorse.”