Rovagnati, Cgil e Cisl firmano un protocollo per la contrattazione di sito

Importante novità nelle pratiche di contrattazione in Brianza: nelle tre unità produttive del gruppo Rovagnati, di Biassono, Arcore e Villasanta, verrà infatti applicata la contrattazione di sito. È stato firmato, ieri pomeriggio, giovedì 6 febbraio 2020, un protocollo di intesa tra i rappresentanti del noto gruppo alimentare e le confederazioni Cgil e Cisl rappresentate dalle segretarie generali Angela Mondellini e Rita Pavan e dalle categorie sindacali che rappresentano i comparti agroindustria, logistica, servizi e somministrati. È il primo accordo in Brianza di questa natura.

“Siamo soddisfatte del lavoro svolto e del risultato raggiunto – dichiarano Mondellini e Pavan –, frutto di un lavoro congiunto tra le parti. Il protocollo ha per noi un carattere innovativo ed è importante, non solo per il nostro territorio, ma per il significato che riveste anche livello nazionale”.

“La sua gestione concreta – continuano le segretarie – consentirà di affrontare temi importanti quali sicurezza sul lavoro, formazione, sicurezza alimentare, appalti, con una visione di insieme, nell’interesse di tutte le lavoratrici e lavoratori, indipendentemente dal contratto applicato. Con questo spirito, le organizzazioni sindacali firmatarie si adopereranno nei vari organismi previsti nel protocollo. Ci auguriamo inoltre, che si possa arrivare in futuro a inserire nel Comitato di sito anche le imprese del terziario per il momento non presenti“.