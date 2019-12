Le auto sono diventate una parte così essenziale della vita quotidiana che è davvero difficile immaginare il mondo senza di esse e le facilitazioni che comporta il loro utilizzo. Molte aziende e privati ​​hanno prosperato nella produzione, vendita e noleggio di veicoli. Auto, furgoni e camion sono indispensabili per il commercio quotidiano nel mondo di oggi. Non vengono utilizzati solo per scopi di trasporto viaggiatori, ma anche per servizi di trasporto merci, consegne e molti altri scopi. Le aziende tendono ad acquistare o noleggiare una flotta di veicoli per eseguire le loro operazioni quotidiane. La necessità di tutti i tipi di veicoli per società di diversi settori, ha aperto un altro tipo di opportunità commerciale e molte aziende ne hanno approfittato.

Questo è il motivo per cui oggi vediamo così tante aziende di flotte di veicoli che noleggiano, gestiscono e studiano prodotti per aiutare a gestire i mezzi di trasporto.

Il software di gestione della flotta

Tra questi prodotti il software di gestione flotta aziendale consente al management e agli spedizionieri di un’azienda di tracciare tutti i veicoli da una posizione centrale. I sistemi di localizzazione vengono utilizzati per monitorare il comportamento del conducente, l’uso corretto del veicolo, le pause di lavoro e la sicurezza. Il software di gestione della flotta può includere anche alcune funzionalità di controllo remoto come limitazione della velocità, limitazione della rotazione del motore e rallentamento o arresto graduale dei veicoli. Le funzionalità di sicurezza remota aiutano a prevenire il furto di veicoli e merci con GPS, cartografia e tecnologia cellulare per localizzare in modo rapido e accurato veicoli non autorizzati. Il funzionamento del veicolo viene spesso monitorato per problemi meccanici ed efficienza, aiutando l’efficienza complessiva dell’azienda e proteggendo la redditività. Questi software riescono ad essere utili anche in caso di incidenti con i veicoli commerciali, essi infatti possono essere oggetto di un’indagine, i dati registrati nel software di gestione della flotta possono essere citati in giudizio dalle forze dell’ordine.

Telematica al servizio della manutenzione ordinaria dei veicoli

Grazie all’analisi regolare dell’usura delle gomme e dei vari interventi di manutenzione periodica come il cambio olio, pulitura del condotto del carburante ecc., il gestore della flotta può anticipare queste operazioni e prevedere i costi associati nel suo budget, pianificandoli periodicamente senza dover ricorrere ai costi straordinari per eventuali guasti dovuti a essi. Un caso interessante è l’offerta di soluzioni Webfleet, nata dall’acquisizione di TomTomTelematics da parte di Bridgestone. Il loro software permetterà di arricchire i dati raccolti con quelli dei sensori integrati nei pneumatici. Ciò consentirà in particolare di rilevare una foratura lenta e di avvisare il conducente e il gestore della flotta, garantendo così anche la loro maggiore sicurezza.