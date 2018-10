Superdì e Iperdì: corteo di protesta contro la chiusura. A Barlassina sono arrivati da tutta la Lombardia per far sentire la loro voce. Il corteo ha fatto tappa sotto l’abitazione della famiglia Franchini, a capo della GCA. Ora è diretto verso il maneggio di proprietà della famiglia.

Superdì e Iperdì: corteo di protesta contro la chiusura

Ci sono quelli di Barlassina, Desio, Cesano, Lentate. Ma anche quelli di Milano, Rho, Lainate e moltissimi altri punti vendita sparsi per la Lombardia. Sono i dipendenti di Superdì e Iperdì che dalle 13.30 sono in corteo a Barlassina per protestare contro la chiusura di alcuni punti vendita e l’incertezza sul futuro di molti altri. Il corteo ha fatto tappa sotto l’abitazione della famiglia Franchini, a capo della GCA. Ora è diretto verso il maneggio di proprietà della famiglia.

Ecco foto e video

Trattative in corso

Il Gruppo GCA sta affrontando una situazione di crisi che ha messo a dura prova i lavoratori, ormai senza stipendio dal luglio scorso. Ci sono molte incertezze sul futuro dei punti vendita anche se nelle ultime settimane, dopo alcuni incontri con i sindacati e poi al Ministero, la situazione sembra essersi sbloccata. Per alcuni negozi infatti sarebbe già pronta l’acquisizione da parte di altri player del settore. Mentre per altri, dove non ci sarebbero trattative in corso, si prospetta la chiusura.

Intanto proprio nelle ultime ore è stato rimandato al 17 ottobre l’ultimo e, forse, definitivo incontro al Mise tra GCA, Nuova Distribuzione e i sindacati. Inizialmente il tavolo era previsto per domani, 10 ottobre.