Ha fatto tappa a Carate Brianza il tour delle imprese che il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala sta conducendo da tempo per conoscere e promuovere le eccellenze del sistema produttivo presenti sui territori.

Tour imprese eccellenti: Sala visita due aziende in Brianza

La prima azienda visitata è stata la Omnipiega di Carate Brianza, azienda specializzata nella lavorazione di tessuti, in particolare plissettatura e lavorazioni speciali.

Erano presenti alla tappa caratese il sindaco Luca Veggian e l’assessore comunale al Commercio e Attività produttive Eleonora Frigerio. Sala è stato accolto dal proprietario Walter Longoni che ha aperto le porte della sua azienda, punto di riferimento nel settore dell’alta moda.

“È sempre un piacere visitare le eccellenze del nostro territorio. Walter Longoni ci ha presentato questa grande realtà

Caratese che riesce ad emergere anche sul panorama internazionale” ha detto il sindaco di Carate Luca Veggian.

“Carate si conferma un’eccellenza all’interno della Brianza, dove lo sviluppo e l’attenzione a nuovi processi di innovazione sono al centro del lavoro quotidiano dei nostri imprenditori – ha aggiunto l’assessore Eleonora Frigerio.

Complimenti a questa azienda che è riuscita ad essere leader in un settore di mercato, come quello dell’alta moda, producendo in maniera eccellente e proponendo nuove soluzioni strabilianti per il settore.

Poi tappa alle Officine Locati di Monza

Dopo la tappa caratese il vicepresidente Sala è arrivato a Monza, alle Officine Locati, storica azienda guidata oggi da Giuseppe Locati e dal figlio Guido e il nipote Paolo. Si tratta di una realtà leader nella produzione di chiusure di sicurezza e di porte garage che, grazie al continuo rinnovamento tecnologico, è diventata punto di riferimento del settore anche a livello mondiale.