Una brianzola nella segreteria regionale della Filctem Cgil, il sindacato dei chimici, tessili, dell’energia e delle manifatture. A farne parte è entrata Luisa Perego Segretaria della Filctem Cgil di Monza e della Brianza.

Martedì è stata eletta con il 95,5% dei consensi la nuova segreteria della Filctem Cgil Lombardia. Tra i componenti della Segreteria regionale è stata eletta Luisa Perego, segretaria generale della Filctem Cgil Monza e Brianza, che ricoprirà entrambi i ruoli. La Filctem Cgil monzese ha quindi fatto i complimenti gli auguri di buon lavoro a tutti i componenti la nuova segreteria regionale vanno gli auguri di buon lavoro ed i complimenti da parte della Filctem Brianza.

I nuovi membri della segreteria sono: Francesco Di Salvo, segretario generale; Ermanno Donghi, confermato; Marco Sambenedetto, confermato. I nuovi inserimenti i nuovi inserimenti sono appunto Luisa Perego, Rita Brambini, Giovanna Currò, Mario Principe e Ugo Cherubini.

I nuovi componenti la segreteria hanno posato per la foto di rito con in mano un cartello che pubblicizza la manifestazione di sabato 2 marzo a Milano, una manifestazione contro tutte le discriminazioni. Con un nome-manifesto: “People-prima le persone”. Un corteo che vuole replicare il primo, organizzato due anni fa. Un corteo per dire no al razzismo. Il raduno è previsto alle 14 in via Palestro, per poi proseguire verso piazza Duomo, il luogo più simbolico di Milano.

