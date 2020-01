Verano, Mister Brown a rischio fallimento. La società spera nel concordato

Attività in crisi

Rischia di fallire la Locanda di Mister Brown, il grande locale di ristorazione ubicato lungo la Statale 36.

Chiuso, ormai da aprile 2019, il 27 novembre scorso, la società proprietaria ha fatto richiesta al tribunale di Monza del concordato preventivo con riserva, ovvero un provvedimento introdotto con legge del 2012 per dare agli imprenditori la possibilità di semplificare l’accesso alla procedura concorsuale.

Il 27 gennaio, scadranno i 60 giorni concessi, e il commissario giudiziale valuterà se accogliere o meno questa richiesta.

«Stiamo cercando di vendere per evitare il fallimento – spiega l’amministratore delegato Fabio Pettenuzzo – Ci sono diverse società interessate ad acquistare, tre in particolare, due delle quali sono sempre nell’ambito della ristorazione, ma non hanno ancora formalizzato ed è importante che lo facciano prima del 27 gennaio. In quella data dovremo portare proposte concrete al giudice, diversamente la Locanda di Mister Brown fallirà».