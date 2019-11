Verano: novità alla scuola primaria, c’è anche il tempo a 24 ore.

Istituto comprensivo

Verano: novità alla scuola primaria, c’è anche il tempo a 24 ore. Più vicini alle esigenze delle famiglie con orari più flessibili. Tante novità sono in arrivo dall’Istituto comprensivo di Verano, che saranno presentate durante gli open day, a partire, da domani, 30 novembre.

Scuola primaria

Si inizia infatti con la scuola primaria; nel corso della mattinata (dalle 10 alle 12), il dirigente scolastico e le insegnanti presenteranno quella che è l’offerta del piano formativo, puntando in particolare sull’orario scolastico oltre che sui numerosi progetti interdisciplinari. Tre i modelli di tempo-scuola studiati per gli alunni delle elementari e le famiglie, spalmati su 5 giorni: «Ci saranno classi a tempo ordinario con 24 ore settimanali, classi a tempo ordinario con 27 ore alle quali se ne aggiungono altre due per la mensa. Prima erano gestite dal Comune, ma con la fine della convenzione la sorveglianza durante il momento del pasto sarà gestita internamente alla scuola – spiega il dirigente Giuseppe Scaglione – L’aspetto più interessante dell’offerta formativa, oltre alle varie attività proposte, sarà proprio anche l’introduzione delle 24 ore, che va incontro alle esigenze di alcuni genitori che preferiscono l’attività didattica solo al mattino, senza necessità della mensa. Abbiamo aggiunto questo orario a seguito di alcuni sondaggi fatti pervenire a casa degli alunni». Ci sarà poi per chi lo desidera anche il tempo pieno con 40 ore settimanali: 8.20-12.20, due ore di mensa (dalle 12.20 alle 14.20) e due ore al pomeriggio, fino alle 16.20.

Open day alle medie e all’asilo

Porte aperte alle medie, invece, il 3 dicembre, alle 20. I genitori infine che vorranno vedere da vicino la struttura della scuola materna, conoscere insegnanti e programmi sono invitati il 9 dicembre, alle 20.30.