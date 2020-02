Vimercate, all’istituto Manzoni protagonista la Storia. Protagonista indiscussa la Storia fra le lezioni e i progetti scolastici degli studenti di Vimercate che lo scorso 27 gennaio hanno ricordato il Giorno della Memoria. All’appuntamento fondamentale per la memoria collettiva non è infatti mancato il contributo dell’istituto comprensivo A. Manzoni che sarà presente anche alla manifestazione cittadina di domani, 2 febbraio 2020.

Il Giorno della Memoria

Protagonisti di lunedì 27 gennaio le classi quinte delle primarie. Alle 11 il ritrovo presso il piazzale Martiri Vimercatesi dove gli studenti hanno appeso simbolicamente palloncini bianchi sui cancelli di scuola, per ricordare i bambini che hanno perso al vita ad Auschwitz. L’omaggio floreale quindi alla pietra d’inciampo di via Dante in memoria di Fausta Finzi, testimone degli orrori della Shoah e sopravvissuta alla deportazione nel campo di sterminio di Ravensbrück. Non è mancato il saluto della dirigente scolastica Fabiola Lodovica Rivolta e la presenza dell’Anpi.

Il percorso scolastico

Un’appuntamento, quello dello scorso lunedì, che si colloca all’interno del percorso storico svolto in questi mesi dai docenti dell’istituto Manzoni. Coinvolte infatti tutte le classi dei plessi scolastici con diverse iniziative e progetti. Dalla produzione di cartelloni e performance alla lettura di testimonianze, visione di film e dell’intervista dello scorso 20 gennaio della senatrice Liliana Segre.

Domenica 2 febbraio

Una delegazione di studenti, accompagnata da docenti e i genitori, sarà inoltre presente alla manifestazione di domani, 2 febbraio 2020, indetta dal Comune e dall’Anpi nel 75° anniversario della fucilazione dei giovani partigiani vimercatesi morti nella lotta di Resistenza. Il ritrovo per i ragazzi alle 10.30 presso il cimitero di Vimercate dove si terrà l’omaggio al monumento funebre proseguendo quindi, insieme al corteo, fino a piazza Unità d’Italia.