Vuoi metterti in proprio? La Camera di Commercio ti aiuta. Il 21 gennaio nella sede di Monza è in programma un incontro gratuito.

Vuoi metterti in proprio?

La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi organizza degli incontri gratuiti per chi vuole mettersi in proprio. Gli incontri di gruppo sono di due ore con un esperto a disposizione per informare e orientare sulla scelta imprenditoriale e per rispondere alle domande dei partecipanti. Sono dedicati a residenti o domiciliati oppure a chi intenda avviare un’attività sul territorio di una delle tre tre province di riferimento della Cciaa.

Per Monza e Provincia l’incontro è in programma martedì 21 gennaio alle 10, nella sede della Camera di Commercio MB in piazza Cambiaghi 9 a Monza. Il giorno prima, lunedì 21 gennaio, l’appuntamento è a Milano, con inizio alle 14,30, nella sede Formaper di via Santa Marta 18. Martedì 28 gennaio, appuntamento a Lodi, alle 10, nella sede della Cciaa di via Haussmann 11/15. Il 29 gennaio, infine, si replica a Milano, stesso luogo, con inizio alle 10. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.formaper.it.

Nei primi 4 giorni dell’anno tante nuove imprese

La Camera di Commercio nei giorni scorsi ha intanto fornito i dati relativi al numero di imprese che si sono iscritte nei primi 4 giorni di questo 2020. In Italia sono state ben 1.250 circa un quinto (241) sono quelle che hanno avviato l’attività nella nostra regione. Il 6% delle nuove imprese che hanno iniziato l’attività nel Bel Paese ha aperto a Bergamo. Ben 70 le nuove attività infatti nel capoluogo orobico, che guida ovviamente anche la classifica lombarda seguito da Brescia, a quota 66. Sul terzo gradino del podio troviamo quindi Milano, con 45 nuove imprese (28 in città). A seguire, staccatissimi: Varese con 11, Cremona, Pavia e Lecco con 9, Mantova con 7, Monza e Brianza con 6, Como con 5 e Sondrio con 4. Solo Lodi è rimasto ferma al palo. Neanche un’impresa ha infatti aperto i battenti a inizio d’anno.

TORNA ALLA HOME