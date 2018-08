A Pontida staffetta fra Bossi e Salvini, che a Nerviano giorni fa...

Bossi e Salvini a Pontida, ma non insieme. Recentemente al raduno della Lega il senatùr non s’era presentato, per la primissma volta: erano i giorni tumultuosi seguiti al congelamento dei famosi 49 milioni al Caroccio.

Pontida: chi va e chi viene

Ma ieri il Umberto Bossi s’è presentato, non sul pratone, ma alla festa del carroccio locale, poco distante, salendo sul palco. Questa sera invece ci sarà il vicepremier Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE: Salvini stasera a Pontida. Ieri Faggi sul palco con Umberto Bossi

Il selfie a Nerviano

Salvini che, qualche giorno fa, a Nerviano, nel Milanese, è stato protagonista di un singolare siparietto: si è fatto un selfie insieme a un uomo di colore, come già il 3 luglio in piazza del Campo a Siena.

“Cuma l’è? Ma la va?” ha domandato a Salvini, e il senegalese, abbracciandolo per il selfie, ha esclamato “La va ben! Per essere un vero milanese… mi mancano solo i dané!”.

GUARDA IL VIDEO SU SETTEGIORNI.IT