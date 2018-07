Sabato sera in piazza Segni festa del centrosinistra che ha vinto le elezioni.

Sul palco il sindaco Rossi e i consiglieri comunali eletti

Un buffet di dolci e sangria, musica dal vivo e i ringraziamenti alla città per la vittoria alle elezioni comunali durante la festa promossa dalla coalizione del nuovo sindaco, Alberto Rossi, composta dal Partito Democratico e dalle liste civiche Scelgo Seregno e Cambia Seregno. Numeroso il pubblico presente nella serata di sabato in piazza Segni, dove si era chiusa la campagna elettorale. Sul palco sono stati presentanti anche i consiglieri comunali eletti nelle tre liste.

“Sono carico e adesso si parte veramente”

Il primo cittadino ha sottolineato che “l’obiettivo non era vincere le elezioni amministrative ma cambiare la città, adesso si parte veramente. Sto facendo le ore piccole in ufficio ma è necessario, voglio stare vicino ai dipendenti comunali e da subito ho voluto ricevere i cittadini anche senza appuntamento, con uno stile di apertura come avevo annunciato in campagna elettorale”.

Venerdì in Auditorium il primo Consiglio comunale

Alberto Rossi ha rimarcato il suo modo diverso di fare politica basato sulla partecipazione e non sul populismo e sulle paure della gente, poi ha chiesto la collaborazione della cittadinanza: “C’è bisogno di stare vicino alla gente ma alla gente dico “stateci vicino”. Contate su di me ma io conto su di voi”, un passaggio sottolineato da applausi scroscianti. Venerdì sera, in Auditorium. è in programma il primo Consiglio comunale con l’annuncio ufficiale della Giunta.

Un ampio servizio sulla serata sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 10 luglio.