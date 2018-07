Giunta comunale al debutto nel quartiere Sant’Ambrogio, il sindaco Alberto Rossi ha incontrato anche il comitato per affrontare i numerosi problemi del rione.

Giunta comunale debutta nel quartiere Sant’Ambrogio

Mercoledì pomeriggio la prima riunione della Giunta comunale non si è tenuta a Palazzo Landriani ma nella sede comunale di via Bottego a Sant’Ambrogio. Nell’occasione il sindaco, Alberto Rossi, ha incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere Meredo Sant’Ambrogio. Con lui il vicesindaco e assessore alle Politiche ambientali Luigi Pelletti, l’assessore con delega ai Rapporti con i quartieri William Viganò e il comandante della Polizia Locale, Cristina Ruffa.

“Un segno concreto dell’attenzione per i quartieri”

“Abbiamo deciso di partire dalle periferie per dare un segno concreto della nostra attenzione per i quartieri – il commento del primo cittadino – Abbiamo aperto un canale di dialogo e definito le premesse per un rapporto costante». Tante le questioni sul tavolo: dall’abbandono dei rifiuti alla sicurezza, fino a temi di più ampio respiro come la metrotramvia e la chiusura del passaggio a livello di via

Bottego.

“Sbloccare il prima possibile il regolamento dei Comitati”

“Iniziamo un cammino di ascolto e proposte – conclude il sindaco Alberto Rossi a margine della prima Giunta comunale in trasferta – che coinvolgerà tutti i quartieri. Il primo passo sarà sbloccare prima possibile il regolamento per il funzionamento dei Comitati di quartiere e iniziare il percorso per costruire il primo “Bilancio Partecipativo”, una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della città”.

Martedì la presentazione della Giunta comunale

Il giorno precedente il sindaco aveva presentato alla stampa la Giunta comunale, nella quale è stato risolto il problema della incompatibilità dell’assessore all’Urbanistica, Claudio Vergani. L’architetto ha chiesto e ottenuto lunedì scorso l’aspettativa dal Comune di Casatenovo, nel quale era responsabile dei settori Urbanistica ed Edilizia privata con posizione organizzativa. Ruolo incompatibile con quello di assessore come prevede la normativa anticorruzione.