Venerdì sera in Auditorium prima seduta del Consiglio comunale, subito scintille e roventi polemiche.

Tensione al debutto della Giunta Rossi

Oltre quattrocento persone per la prima seduta del nuovo Consiglio comunale in Auditorium, ma la serata con il giuramento del sindaco e la presentazione della Giunta non è stata affatto tranquilla. Subito tensioni e roventi polemiche fra minoranze e maggioranza di centrosinistra, non senza frequenti interruzioni per il pubblico quando fischiava o applaudiva gli interventi dei neo consiglieri comunali.

Ricorso al Tar sull’accordo prima delle elezioni

Ad innescare la miccia il consigliere di minoranza Tiziano Mariani di Noi per Seregno, che ha sollevato una pregiudiziale nella delibera di convalida dei consiglieri comunali. Secondo Mariani l’accordo elettorale sottoscritto fra la coalizione di centrosinistra e la lista civica Ripartiamo Insieme prima del termine degli apparentamenti formali è contrario alla normativa vigente. “Altro che cambiamento, un modo cosciente per sottrarre alle minoranze il diritto di esercitare l’opposizione”, che così contano su due consiglieri in meno rispetto all’ipotesi di formale apparentamento.

Contestata anche l’incompatibilità del neo assessore all’Urbanistica Claudio Vergani

Ilaria Cerqua, consigliere di Forza Italia, ha invece sollevato l’ipotesi di incompatibilità di Claudio Vergani, neo assessore all’Urbanistica, dipendente del Comune di Casatenovo nel quale lavora presso l’ufficio Tecnico con una posizione organizzativa. Secondo Ilaria Cerqua sarebbe violata una norma anticorruzione che solleva la incompatibilità fra il ruolo di assessore e incarichi dirigenziali, come si potrebbe assimilare la posizione organizzativa.

Il giuramento e l’intervista al sindaco Alberto Rossi

Con una simile bufera è passato quasi in secondo piano il giuramento del sindaco con la fascia tricolore, a lungo applaudito dalla folta platea. Al termine della prima seduta, Alberto Rossi si è detto comunque soddisfatto per la grande partecipazione in attesa di proseguire l’attività amministrativa con la nuova squadra di Giunta.

Un’ampia sintesi della seduta sul Giornale di Seregno in edicola da martedì prossimo, 17 luglio.