Asst della Brianza: trovato il compromesso. Votato questo pomeriggio in Consiglio regionale l’emendamento che definisce i tempi per i nuovi confini della sanità brianzola.

La data di lunedì 16 dicembre può significare molto per il futuro della sanità in Brianza. Questo pomeriggio le forze politiche in Regione hanno trovato l’accordo sull’emendamento al Bilancio regionale che di fatto ufficializza il processo che porterà la Brianza ad avere un’unica grande Asst che ricomprenda gli ospedali di Vimercate, Desio, Carate, Giussano e Seregno. La nuova Asst nascerà il 1° luglio, come di fatto era stato approvato in occasione dell’emendamento presentato in commissione Bilancio, che aveva avviato l’iter. Un disegno del quale si parla da tempo e che prevede anche che l’ospedale San Gerardo di Monza diventi un Irccs, cioè un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Le forze politiche di maggioranza hanno infatti trovato la quadra dopo che erano arrivate in Aula con pareri differenti, tanto che in un precedente articolo li avevamo descritti in ordine sparso. Federico Romani di Forza Italia era il primo firmatario di un emendamento che chiedeva di accelerare i tempi e di varare la nuova Asst già da marzo. Dello stesso parere anche il leghista Andrea Monti e il pentastellato Marco Fumagalli. La sua collega di partito, Paola Romeo, chiedeva viceversa più tempo, di spostare il tutto all’inizio del 2020, posizione che vedeva di fatto d’accordo anche il leghista Alessandro Corbetta, che aveva espresso questa sua posizione durante una recente assemblea dei sindaci della Provincia MB. Entrambi gli emendamenti sono stati ritirati perché è stata trovata una soluzione di compromesso: la nuova Asst come deciso in commissione nascerà il 1° luglio ma, se necessario, la Giunta regionale potrà procrastinare la data fino (non oltre) il 31 dicembre 2020.

Il nuovo testo dell’articolo

Il nuovo testo dell’articolo recita dunque così, dopo che viene definito il 1° luglio come data per la nascita della nuova Asst della Brianza viene aggiunto: “ovvero, qualora risultasse necessario a seguito delle risultanze del tavolo tecnico appositamente istituito presso la Dg Welfare, dalla diversa data comunque non successiva al 31 dicembre 2020, stabilita con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 1° luglio 2020”.

La motivazione addotta è la seguente: “la modifica proposta si rende necessaria al fine di prevedere l’eventualità che, in esito ai lavori del tavolo tecnico appositamente istituito presso la Dg Welfare, sia indispensabile disporre di maggior tempo rispetto alla decorrenza delle modifiche dal 1° luglio 2020 per completare l’iter amministrativo conseguente all’afferimento sia del polo ospedaliero di Desio che dell’area territoriale, tenuto conto della complessità degli elementi da considerare (tra gli altri, patrimonio, personale, contratti)”.

Resta ancora sul piatto l’ordine del giorno presentato dal consigliere della Lega Alessandro Corbetta per chiedere vengano stanziate più risorse nel triennio 2020-2022 alla nascente Asst “al fine di mantenere in equilibrio il sistema e investire nel potenziamento dell’offerta sanitaria brianzolo, con particolare riferimento al rilancio dell’Ospedale di Desio e alla salvaguardia, nonché allo sviluppo, dei livelli di prestazioni e servizi delle strutture facenti oggi parte dell’Asst di Vimercate”. L’odg dovrebbe essere votato questa sera o al più tardi domani.

