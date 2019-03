Attacchi alle sedi, il segretario della Lega Lombarda: "Rischio caccia al leghista"

Come riporta VareseSettegiorni.it, l’ultimo episodio si è verificato due notti fa a Fagnano Olona, nel Varesotto. Ma questa settimana s’è registrato anche un raid degli anarchici sul pratone di Pontida e in precedenza atti vandalici avevano visto protagoniste sedi del Carroccio da Milano al resto della regione.

“Ci risiamo. Un’altra aggressione ad una sede della Lega in Lombardia. Purtroppo si tratta dell’ennesimo atto intimidatorio contro una nostra sezione. È da inizio estate che in Lombardia si ripetono attentati contro le nostre sedi, a Cremona, a Varese, a Bergamo, in Brianza o a Milano dove lo scorso 22 gennaio è stata incendiata la saracinesca della sede di via Carcano. Qui si sta scherzando con il fuoco, questa caccia al leghista rischia di degenerare in tragedia: auguriamoci che non ci scappi il morto.”