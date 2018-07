Fabrizio Pagani è il nuovo sindaco di Nova Milanese. Ha vinto con il 51,67%, pari a 3986 voti, contro il 48,33%, ovvero 3728 voti, del suo sfidante, su un totale di votanti del 42,74%.

Ballottaggio Nova Milanese | Vince Pagani “Merito di una squadra coesa”

Via Roma, sede del comitato elettorale di Pagani, si è animata di canti ed espressioni di gioia poco dopo la mezzanotte. Il candidato, innaffiato dalle bottiglie stappate, ha ringraziato tutti più volte per il gran lavoro fatto.

“Non abbiamo mai risposto alle provocazioni”

“È stato merito di una squadra coesa e che ha tanto lavorato, credendoci veramente, tenendo un profilo basso e senza mai rispondere alle provocazioni – ha dichiarato a caldo il neosindaco Pagani –. Già da domani ci metteremo al lavoro per realizzare tutto quello che abbiamo promesso in questa campagna elettorale”.

Pagani ha prima di tutto “ringraziato i novesi. Questa città ha votato per me, per la mia squadra e per un cambiamento che evidentemente si è visto da questa parte e non da quella che diceva di proporlo”.

Primo punto la nuova Giunta

Ora il primo punto è la nuova Giunta dove vicesindaco sarà, come ha già annunciato Pagani, l’assessore uscente alla Cultura Andrea Apostolo.