“Basta pedaggi autostradali per i volontari”. L’onorevole brianzolo Massimiliano Capitanio continua la sua battaglia contro quella che non ha esitato a definire una vergogna.

“Pedaggi gratuiti per i mezzi dei Volontari del Soccorso e della Protezione civile. Chi salva vite e impegna il proprio tempo per aiutare chi è in difficoltà non può e non deve pagare il pedaggio autostradale. In tal senso ho presentato un ordine del giorno, accolto dal governo, in occasione del Decreto Genova che diventerà emendamento inserito nella prossima legge di bilancio. Ci sono oltre 100 mila angeli del soccorso che nelle occasioni di emergenza sono sempre presenti con la loro opera fondamentale. 100 mila volontari che prestano servizio presso le associazioni di volontariato della pubblica assistenza o nella Protezione Civile che devono assolutamente essere esentati del pedaggio autostradale”.

Capitanio, deputato della Lega, ha fatto queste dichiarazioni a margine del convegno “Dare Valore alla solidarietà” organizzato da Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) presso la Camera dei Deputati.