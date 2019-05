Besana, parla il neo Sindaco: “Subito nidi gratis. Una grande opportunità per le famiglie”.

Besana, parla il neo Sindaco Pozzoli

“Ringrazio tutti per il risultato straordinario. Chi mi ha votato ma anche la mia squadra per il contributo fondamentale. Il merito di questa vittoria è soprattutto loro, io sono solo la punta dell’iceberg”.

Esordisce così Emanuele Pozzoli, neo Sindaco di Besana in Brianza che abbiamo raggiunto al telefono questa mattina, a poche ore dalla vittoria delle elezioni comunali. Con lui abbiamo parlato delle priorità per Besana in Brianza.

E adesso quale sarà la prima cosa che farà?

“Come detto in campagna elettorale la prima iniziativa a cui aderire sarà quella dei nidi gratis. Una misura messa a disposizione da Regione Lombardia, che consente alle famiglie con Isee fino a 20mila euro di veder azzerata la retta. E’ un servizio da cogliere al volo quindi faremo subito richiesta in Regione”.

“Ma lavoreremo fin da subito anche per una migliore gestione del paese. Parlo in particolare della pulizia delle strade e dei marciapiedi ma anche del decoro urbano e della sensazione di sicurezza percepita dai cittadini. Avremo subito cura anche dello sfalcio del verde pubblico”.