Briosco, parla il neo Sindaco “Scuole sicure e via le barriere architettoniche”. Antonio Verbicaro ci racconta le priorità.

Briosco, parla il neo Sindaco

Antonio Verbicaro, è da poche ore Primo cittadino di Briosco, eletto con il 46,8% (1690 voti).

Grande la soddisfazione che ha espresso anche in un post sulla sua Pagina Facebook:

Il neo Sindaco ha accettato volentieri di raccontarci brevemente le questioni che intende affrontare in prima battuta per il suo Comune.

Quale sarà la prima cosa che farà?

“Quello che mi preme in modo particolare è fare un giro nelle scuole per valutare i problemi di sicurezza e di messa a norma degli edifici. In contemporanea ci occuperemo in breve tempo di rimuovere le barriere architettoniche che creano difficoltà alle persone disabili. Seguiranno interventi più consistenti come il rifacimento di alcune strade e marciapiedi, il decoro e la pulizia nei parchi pubblici. Ma ci saranno anche interventi volti a migliorare il senso di sicurezza dei cittadini: ad esempio miglioreremo l’illuminazione in alcune aree particolarmente buie e non è esclusa anche l’installazione di qualche telecamera”.

Quale invece la prima cosa che vorrebbe fare ma…?

“Vorrei ripristinare la Curt del Selé, una delle strutture più belle a Briosco. Purtroppo il problema dei fondi resta il nodo cruciale. E poi c’è Palazzo Annoni con la sua piazza, in completo degrado. Affronteremo la questione con la Regione appena avremo la possibilità di gestire qualche fondo importante, perché la conservazione degli edifici storici è un modo per mantenere viva la storia del nostro territorio”.