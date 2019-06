Dalla Regione milioni per la metro fino a Monza e per la Pedemontana. Autorizzati gli investimenti di 600 milioni di euro per Pedemontana Lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana fino a Monza.

Dalla Regione milioni per Metropolitana e Pedemontana

“Le infrastrutture per Regione Lombardia sono una priorità perché imprese e cittadini hanno bisogno di una mobilità più snella e rapida per decongestionare il traffico e rendere più accessibili e veloci tutti gli spostamenti. Abbiamo autorizzato gli investimenti di 600 milioni di euro per Pedemontana Lombarda e 283 milioni per il prolungamento della Metropolitana fino a Monza. Un chiaro segnale di come Regione voglia insistere per la realizzazione di opere fondamentali per il tessuto economico e, nel caso della metro fino a Monza, anche per i pendolari che vivono a Monza e lavorano a Milano”.

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala commentando l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, dell’assestamento di bilancio 2019-2021.

“La Pedemontana è fondamentale”

“La Pedemontana – ha aggiunto il vicepresidente Sala – e’ fondamentale per le nostre imprese e sembra che le criticità siano ormai superate. Lasciarla coi’ sarebbe di nessuna utilità. Completarla significa consentire agli utenti e agli imprenditori di avere un collegamento fondamentale che attraversa tre province della Lombardia”.

Per quanto riguarda il prolungamento della Metropolitana da Milano a Monza, il vicepresidente Sala ha rimarcato la necessità di investire in collegamenti che portano benefici a pendolari e viaggiatori, senza contare la possibile diminuzione del traffico automobilistico da Milano a Monza e viceversa.

“Con la Metro grandi benefici a Monza”

“Regione Lombardia ha inserito tra le priorità di investimenti nella provincia di Monza e Brianza il prolungamento della Metropolitana – ha detto ancora Fabrizio Sala – perché riteniamo che questo collegamento possa portare benefici a Monza, anche a livello turistico, con la fermata al Parco e Villa Reale, oltre a quelle di servizio all’Ospedale San Gerardo e al Polo istituzionale”.

“In più permetterebbe ai pendolari un collegamento più rapido da e verso Milano – ha concluso il vicepresidente – con un possibile decongestionamento del traffico automobilistico, ormai al collasso”.

TORNA ALLA HOME