Domenica 17 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo biennale del Consiglio Provinciale di Monza e Brianza: le operazioni di voto si terranno dalle 8 alle 20 nell’unico seggio costituito presso la sede istituzionale della Provincia in via Grigna, 13 a Monza.

A votare saranno i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 55 Comuni della Brianza, per un totale di 877 aventi diritto. Il procedimento elettorale, disciplinato dalla legge n.56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” prevede la suddivisione degli elettori per fascia demografica. Ad ogni fascia corrisponde un voto ponderato, maggiore per i comuni con popolazione più numerosa e minore per quelli con meno residenti.

Le liste di candidati

Sono tre le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio Provinciale: Insieme per la Brianza, Brianzaretecomune e Lega.

“L’attuale normativa prevede che il Consiglio provinciale sia rinnovato con elezioni di secondo livello che coinvolgono Sindaci e Consiglieri nella veste di elettori e candidati – ha dichiarato il Presidente Roberto Invernizzi. La Provincia ha attraversato una fase istituzionale molto difficile e per questo voglio ringraziare uno per uno tutti gli amministratori locali che in questi anni hanno continuato a credere nell’utilità di questo Ente per garantire al territorio i servizi che si merita. Ringrazio anche chi si è reso disponibile, attraverso la candidatura, a portare avanti un lavoro che richiede energia, tempo e grande senso di responsabilità.”

Durante la giornata di domenica verranno dati gli aggiornamenti sulla affluenza attraverso i canali Social dell’Ente. Info e aggiornamenti su www.provincia.mb.it