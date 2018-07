I consiglieri di Forza Italia Seveso contro il sindaco Luca Allievi. Dopo lo strappo gli azzurri fanno chiarezza con un comunicato approvato dal coordinamento provinciale.

“Facciamo chiarezza una volta per tutte”

I consiglieri eletti di Forza Italia, Alfredo Pontiggia ed Alessandra Bernini, insieme con il portavoce locale Massimo Vaccarino ed ai militanti riuniti alla presenza del coordinatore provinciale Fabrizio Sala e del vice-coordinatore Adriano Corigliano, esprimono “stupore, amarezza e delusione per il tradimento del voto popolare posto in essere da Luca Allievi, alla cui elezione a sindaco di Seveso ha dato un forte contributo il buon risultato elettorale conseguito dal nostro partito. Giovedì è stata resa pubblica la composizione della Giunta senza che i nostri eletti ed i nostri organi ufficiali, né a livello locale né ai livelli superiori, fossero stati coinvolti”.

“Nessun confronto con chi ha raccolto i voti degli elettori”

Sulla decisione del neo sindaco si era espresso già Fabrizio Sala, evidenziando tutto il proprio rammarico. La replica da parte di Allievi e di alcuni esponenti di Forza Italia Seveso e Forza Italia Giovani Seveso non si è fatta attendere. Il neo sindaco ha parlato di scelte effettuate in base al merito. “Ci piacerebbe sapere quale – evidenzia il comunicato – se non quello uscito dalle urne. Si è preferito fare riferimento a rapporti di personale amicizia tra esponenti locali della Lega e l’ex consigliere comunale Natale Alampi piuttosto che confrontarsi con chi ha raccolto attraverso le proprie preferenze il consenso dei nostri elettori, determinanti per la vittoria” proseguono i consiglieri forzisti.

Un’alleanza naufragata

“La nostra amarezza nasce dal comportamento tenuto dal sindaco e dalla Lega. Non si tratta di un problema di incarichi assegnati, bensì di rispetto delle persone coinvolte e dei ruoli ricoperti, un valore essenziale in cui la politica deve credere”. Ecco allora che l’alleanza può dirsi interrotta: “La conclusione è che l’alleanza di centro-destra non può che considerarsi naufragata. Forza Italia siederà tra i banchi dell’opposizione, dando voce ai tanti elettori traditi dalle scelte di Allievi. Rappresenteremo tutti coloro che si sono sentiti delusi. Voteremo i provvedimenti che condivideremo, ma non garantiremo mai la maggioranza in Consiglio e lavoreremo affinché questo sindaco abusivo e traditore sia costretto ad abbandonare l’incarico”. Una nota poi sui referenti: “Gli unici organi preposti a rappresentare il partito riteniamo siano il coordinatore provinciale Fabrizio Sala e quello regionale Maria Stella Gelmini. Altre figure non titolate contribuiscono solo a creare confusione alimentando polemiche a seguito delle quali si fatica a capire l’esatta portata di tale azione. Ci auguriamo che presto anche su questo fronte si faccia altrettanta chiarezza”.