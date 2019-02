Elezioni 2019 il sindaco Giuliano Soldà si ricandida. Il centrosinistra di Bovisio Masciago fa la prima mossa, alla guida della coalizione di centrodestra ci sarà probabilmente il leghista Giovanni Sartori

Il sindaco Soldà si ricandida

E’ deciso: il sindaco Giuliano Soldà si candida per il secondo mandato. La scorsa settimana un incontro tra i vertici locali della coalizione di centrosinistra composta dal Partito Democratico e dalla lista civica L’altra Bovisio ha permesso di sciogliere i primi nodi, legati al nome da candidare.

Confermata la fiducia, ha accettato

“L’incontro è andato molto bene – nota il segretario del Pd, Mauro Fera – Abbiamo avuto modo di confermare al sindaco la fiducia in lui come già nelle scorse settimane e mesi abbiamo sempre fatto, affermando una volta di più che stava soltanto a lui decidere se ricandidarsi a sindaco e che se avesse accettato l’avremmo sostenuto immediatamente. Ebbene, Soldà ha sciolto positivamente le sue riserve, dunque sarà ancora una volta il nostro candidato sindaco”.

“Fatto grande lavoro per risanare il bilancio”

Ora sarà dunque il momento di lavorare sul programma. “Non manca molto alle elezioni – ragiona l’esponente di centrosinistra – il nostro lavoro dovrà essere quello di spiegare quanto fatto e quanto ancora possiamo fare. Sicuramente riprenderemo alcuni punti del programma di cinque anni fa, che non siamo riusciti a soddisfare per il grandissimo lavoro che siamo stati chiamati a fare per risanare il bilancio”.

Nel centrodestra proposti Sartori e Zanierato

Manca ancora un candidato sindaco al centrodestra, ma la notizia è che correranno uniti. Nello schieramento ci sono due nomi caldi pronti a correre per la fascia, quello di Massimiliano Zanierato di Forza Italia e quello di Giovanni Sartori per la Lega. “Per noi non è una questione di nomi e che non ci sarà nessun problema una volta fatta la scelta. L’importante, come succederà, è che il centrodestra si presenti unito con tutti i partiti tradizionali, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia per vincere”, ha commentato Zanierato.

Ci sarà anche Fratelli d’Italia

Anche Fratelli d’Italia sarà della partita. “Stiamo componendo le liste e, anzi, lanciamo un appello a realtà civiche che non si riconoscono negli altri partiti di centrodestra a incontrarci, il 13 marzo, per vagliare la possibilità di ricostruire una rete di destra bovisiana. In questi giorni siamo in trattativa con il resto dello schieramento per individuare un candidato sindaco. Certamente noi non lo rivendicheremo, ma saremo della partita”, ha detto invece Matteo Figini, assessore del comune di Varedo e commissario delegato per Fratelli d’Italia a Bovisio.