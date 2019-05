Elezioni a Bovisio Masciago 2019: il Giornale di Desio organizza il faccia a faccia tra i candidati. Mercoledì 8 maggio alle 20,45 nel Palazzo comunale confronto pubblico tra Giovanni Sartori, Giuliano Soldà, Domenico Spreafico

Mercoledì faccia a faccia tra i candidati sindaco

In vista delle elezioni amministrative del 26 maggio il Giornale di Desio organizza un confronto pubblico fra i candidati alla carica di sindaco. L’appuntamento è mercoledì 8 maggio alle 20,45 nel Palazzo comunale di piazza Biraghi. Al dibattito parteciperanno Giovanni Sartori, consigliere ed ex assessore, alla guida della coalizione di centrodestra, Giuliano Soldà, sindaco uscente e candidato del centrosinistra, Domenico Spreafico, ex assessore che si candida con la neo nata lista Idea per Bovisio Masciago

Confronto su idee e programmi

Il confronto pubblico di mercoledì sera sarà un’occasione per conoscere da vicino gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino, ma anche di mettere a confronto idee e programmi. Si parlerà di urbanistica, ambiente, sicurezza, sociale, lavoro e impegni legati al futuro e alla crescita della città. Appuntamento quindi mercoledì 8 maggio alle 20,45 per un incontro a cui è invitata tutta al cittadinanza.

