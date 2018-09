Elezioni a Sovico, il Movimento 5 Stelle prepara una lista. I Grillini lo hanno annunciato in occasione di un aperitivo con il senatore Gianmarco Corbetta.

Elezioni, 5 Stelle prepara una lista

Un aperitivo coi militanti per festeggiare “i primi risultati di governo” e iniziare la volata verso il voto amministrativo del 2019. Il neo senatore Gianmarco Corbetta, nel pomeriggio di sabato scorso presso il bar “Girasole” di piazza Frette, ha incontrato militanti e simpatizzanti del Movimento. “Sono qui per mantenere i contatti con il territorio che mi ha eletto e tirare un primo bilancio dell’attività di governo”, ci ha spiegato Corbetta, ex consigliere regionale alla prima esperienza parlamentare a livello nazionale.

L’attività di Governo

“I primi mesi non sono stati facili, bisogna entrare a contatto con la macchina amministrativa e gli apparati burocratici. Iniziano a vedersi dei risultati che vanno nella giusta direzione in quanto confermano gli impegni presi con i nostri elettori” ha continuato, con riferimento alla nota di aggiornamento del Def appena varata dall’Esecutivo. “L’austerità ha fallito, l’unica via è provare politiche espansive in deficit per far ripartire l’economia” ha insistito Corbetta.

In vista delle amministratrive 2019…

Poi un focus sul territorio in vista delle elezioni comunali 2019. “Stiamo lavorando per allestire una lista con persone che vogliano impegnarsi. In questi cinque anni, pur senza rappresentanza, abbiamo raggiunto risultati come ad esempio rendere pubbliche le sedute delle commissioni consiliari prima a porte chiuse” ha aggiunto il militante Alessio Raja.