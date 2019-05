Elezioni Barlassina 2019: Piermario Galli confermato sindaco. Ultimi conteggi e preferenze ancora in corso ma l’attuale sindaco è avanti in tutti e 6 i seggi.

In attesa delle preferenze e di capire come sarà composto il prossimo consiglio comunale è una vittoria netta quella di Piermario Galli, eletto nuovamente sindaco a Barlassina. Sono 2088 i voti raccolti dalla lista “Insieme per Barlassina” contro i 1415 di “Nuova Barlassina”. “C’è grande felicità. Da domani ci rimetteremo al lavoro. Ringrazio tutti i barlassinesi” – ha esordito Galli.

Deluso lo sfidante Riccardo Pelucchi: “Spiace soprattutto per la netta differenza. Ora dovremo capire cosa non va in noi visto il ribaltamento rispetto alle europee”.

Preferenze e primi nomi

È Francesco Filosa (Insieme per Barlassina) il più votato tra i candidati con 124 voti. Sarà lui quindi uno degli 8 consiglieri comunali di maggioranza. Al suo fianco ci sarà Stefania Terraneo (114 voti) che ricoprirà anche la carica di assessore all’istruzione, Daniela Morisi (che sarà assessore ai servizi sociali) e Luigi Romano (assessore alla sicurezza). Tra gli altri consiglieri ci saranno Eleonora Salinas, Giorgio Corsi, Paola Visconti e Paolo Riboldi. Assessore con delega all’urbanistica sarà Gigi Galli (esterno). A comporre invece il consiglio all’opposizione ci saranno il candidato sindaco Riccardo Pelucchi, l’esponente leghista Donatella Galli (con 108 voti la più votata di nuova Barlassina) Paolo Filippone e Maria Mortula.