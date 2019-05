Elezioni Besana in Brianza: vince il Centrodestra al primo turno. Successo per Emanuele Pozzoli che conquista il 54,70%.

Elezioni Besana in Brianza

Besana Brianza ha scelto il suo sindaco. E’ Emanuele Pozzoli (Centrodestra) che diventa primo cittadino al primo turno con il 54,70% dei voti. Il Sindaco uscente Sergio Cazzaniga si ferma al 37,55%. L’altro sfidante, Pierangelo Alfieri, raccoglie il 7,75% dei voti.

In politica da quindici anni

Classe 1983, nato e cresciuto a Vergo Zoccorino, marito e papà di un bimbo di quasi due anni, Pozzoli siede dal 2009 in Aula come consigliere comunale. Ma l’amore per il Carroccio era già sbocciato cinque anni prima quando, appena ventenne, uscendo dalla chiesa dopo la messa, si era imbattuto nel banchetto allestito da Davide Cereda, allora candidato sindaco.

