Elezioni amministrative 2018: segui in tempo reale i risultati del ballottaggio. Si è votato dalla 7 alle 23 a Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno, Seveso e Brugherio.

Elezioni comunali 2018

Anche Carate Brianza, Seregno, Seveso, Nova Milanese e Brugherio hanno eletto i loro nuovi sindaci. Ecco i risultati definitivi sono arrivati dopo la mezzanotte.

A Seregno vince Rossi

A Seregno il centrosinistra torna a governare la città dopo 13 anni. Alberto Rossi del centrosinistra (Scelgo Seregno, Cambia Seregno e Partito Democratico) è stato eletto sindaco con 8.841 voti pari al 54,21 per cento contro le 7.469 preferenze raccolte da Ilaria Cerqua, candidato sindaco del centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Nelle notte la festa della coalizione vittoriosa in sala civica “Gandini” e in piazza Libertà. Ilaria Cerqua sconfitta ha salutato l’avversario fra i mugugni di una parte del folto pubblico in sala.

GUARDA TUTTE LE INTERVISTE E I FESTEGGIAMENTI

A Carate Brianza vince Luca Veggian

Vittoria schiacciante, con il 56,04%, per Luca Veggian (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, lista civica Siamo Carate, Energie per l’Italia) a Carate Brianza. Francesco Paoletti si ferma al 43, 96%. “Ringrazio i cittadini che hanno creduto in me e tutta la squadra che mi ha accompagnato in questo viaggio. Adesso siamo pronti a dare la svolta che tutti i caratesi aspettano da tempo”.

NELL’APPROFONDIMENTO LE INTERVISTE A VEGGIAN E LE FOTO DELLA SERATA

A Seveso vince Luca Allievi

A Seveso rispettata la previsione della vigilia: il nuovo sindaco di Seveso è Luca Allievi con 4401 voti (poco più del 60 per cento delle preferenze). Il candidato della coalizione di centrodestra sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha sconfitto al ballottaggio il primo cittadino uscente Paolo Butti (Pd, Impegno è Servizio, VivaCittà).

QUI FOTO E VIDEO

A Brugherio Confermato Troiano

Marco Troiano è stato riconfermato sindaco di Brugherio. Il candidato del centrosinistra ha trionfato nel ballottaggio superando Massimiliano Balconi e sfondando la quota del 60%.

GUARDA TUTTI I VIDEO DEL BALLOTTAGGIO A BRUGHERIO

Nova Milanese elegge Fabrizio Pagani

Ecco le prime parole di Fabrizio Pagani, neo sindaco di Nova milanese. Pagani ha vinto con il 51,67%, pari a 3986 voti, contro il 48,33%, ovvero 3728 voti, del suo sfidante Eugenio Pizzigallo, su un totale di votanti del 42,74%.

Via Roma, sede del comitato elettorale di Pagani, si è animata di canti ed espressioni di gioia poco dopo la mezzanotte. Il candidato, innaffiato dalle bottiglie stappate, ha ringraziato tutti più volte per il gran lavoro fatto.

GUARDA I VIDEO E LE INTERVISTE

Dal Presidente della Provincia arrivano le congratulazioni

“Al termine di questo turno di ballottaggio rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro ai nuovi otto Sindaci neo eletti. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno concluso la propria esperienza amministrativa nei Comuni della Brianza”. – commenta il Presidente Roberto Invernizzi.

“L’impegno richiesto ad ogni amministratore locale supera la dimensione comunale per trovare una sintesi all’interno dell’Assemblea dei Sindaci, vera casa dei Comuni, dove trattare tutti temi strategici fondamentali per la crescita di questo territorio. In questi anni abbiamo tracciato un percorso che siamo pronti a portare avanti contando sul prezioso contributo di chi, da oggi, assumerà un ruolo di grande responsabilità”.