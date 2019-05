Faccia a faccia del Giornale di Desio: ecco come è andata. Ieri sera a Bovisio Masciago confronto su tanti temi cari alla città tra i candidati sindaco Giuliano Soldà, Giovanni Sartori e Domenico Speafico

Faccia a faccia del Giornale di Desio: ecco come è andata

Atrio del Municipio gremito per il confronto pubblico tra i candidati sindaco Giuliano Soldà (Partito democratico, Altra Bovisio Masciago), Giovanni Sartori (Lega, Forza Italia, Fratelli, d’Italia, lista civica ApertaMente), Domenico Spreafico (Idea per Bovisio Masciago). Il faccia a faccia di ieri sera, mercoledì 8 maggio, è stato moderato dal giornalista Maurizio Colombo.

Confronto su temi e proposte

Prima della sfida elettorale del 26 maggio, gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino hanno confrontato le proprie idee su vari temi come riqualificazione di strade e centro storico, sicurezza, giovani, commercio. Poi hanno approfondito alcune particolarità del loro programma elettorale e risposto a una serie di domande flash sul loro impegno in caso di vittoria.

Scambio di doni e previsioni di voto

Particolarmente simpatico il momento dello scambio dei regali tra i candidati. Ciascuno ha portato un dono per gli altri due, dimostrando fantasia e ironia. A sorpresa poi, Sartori, Soldà e Spreafico, sono stati invitati a scrivere una previsione di voto espressa in precentuali su un foglio che è stato poi riposto in una busta sigillata e affidato al comandate della Polizia locale Paolo Borgotti, che ha fatto da garante. Le buste saranno aperte dopo lo spoglio delle elezioni

Le domande del pubblico

Dal pubblico sono arrivate alcune domande ai candidati su alcuni particolari temi come lotta alla violenza di genere e attenzione agli anziani. Solo un momento di tensione, verso fine serata, tra il pubblico, ma nel complesso è stata una serata all’insegna del confronto tra idee e prospettive per la città, nel reciproco rispetto dell’avversario politico.

L’appello finale

Prima di salutare il pubblico in sala, i tre candidati hanno lanciato un appello agli elettori, spiegando perché meritano di essere votati

Il resoconto completo della serata, con tutti gli approfondimenti del dibattito fra i tre candidati, sul Giornale di Desio di martedì 14 maggio