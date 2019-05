Faccia a faccia tra i candidati sindaci di Briosco. I quattro aspiranti primi cittadini hanno accettato l’invito del Giornale di Carate e domani, giovedì, si confronteranno davanti agli elettori. Appuntamento alle 21, nella sala polifunzionale di via Pasino, ingresso dalla Curt del Selè.

Volete conoscere da vicino i candidati sindaci di Briosco e il loro programmi? Volete porgere loro una domanda? Allora non perdetevi l’incontro organizzato dal Giornale di Carate per domani, giovedì. Protagonisti saranno Giuseppe Motta (Fare Bene Comune), Giancarlo Ardito (Movimento 5 Stelle), Antonio Verbicaro (Lega, Forza Italia, Insieme In Comune) e Domenico Perego (Vivere Briosco).

Vi aspettiamo numerosi, l’ingresso è libero.