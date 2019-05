Faccia a faccia tra i candidati sindaci di Besana. I tre aspiranti primi cittadini hanno accettato l’invito del Giornale di Carate e domani, martedì, si confronteranno davanti agli elettori. Appuntamento alle 21, nell’area feste del centro sportivo di via De Gasperi, a Villa Raverio.

Faccia a faccia tra candidati sindaci

Volete conoscere da vicino i candidati sindaci di Besana e il loro programmi? Volete porgere loro una domanda? Allora non perdetevi l’incontro organizzato dal Giornale di Carate per domani, martedì 21 maggio. Protagonisti saranno Pierangelo Alfieri (Una Città In Dialogo), Sergio Gianni Cazzaniga (#besana4future, Pd, BesanAttiva), Emanuele Pozzoli (Pozzoli Sindaco, Lega, Noi Centrodestra Besana)

Vi aspettiamo numerosi, l’ingresso è libero.