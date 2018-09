Il Comune di Campione d’Italia ha reso nota la lista degli immobili da mettere in vendita. Un disperato tentativo di “fare cassa” e portare liquidità sul bilancio comunale dopo il dissesto finanziario. Una situazione estremamente critica quella dell’exclave italiana in Svizzera, che ha portato anche alle dimissioni del primo cittadino. Nel frattempo, i cittadini si sentono sempre più abbandonati dalle istituzioni e in Svizzera spunta l’idea di una annessione del territorio italiano.

Campione d’Italia verso la Svizzera?

Mentre in Italia dal Governo nazionale si fatica a comprendere quale sia la linea per risolvere la situazione di Campione d’Italia, dalla Svizzera arriva un’interessante proposta. La crisi dell’exclave italiana in territorio elvetico è infatti approdata al Parlamento svizzero con un’interrogazione del deputato del partito popolare Marco Romano. “Alla luce della difficoltà nel trovare delle soluzioni, è immaginabile che la Confederazione, nell’ambito delle trattative con l’Italia, avvii anche una discussione di possibile cessione di questo territorio alla Svizzera?”.

ED E’ STUPEFACENTE LA RISPOSTA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI ELVETICO: LEGGILA SU GIORNALEDICOMO.IT