Il consigliere di Forza Italia a Seveso Alfredo Pontiggia offre sostegno al sindaco Luca Allievi. Nel frattempo, dopo i problemi emersi con la nomina di Natale Alampi ad assessore, il coordinatore provinciale Fabrizio Sala rassicura: “Siamo al lavoro per compattare il centrodestra”.

“Cittadini increduli”

Pontiggia, consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze alle ultime elezioni, si è così espresso: “La politica è fatta di relazioni, scambi, confronti. E i giorni successivi al voto sono stati, da questo punto di vista, molto intensi. Molti cittadini mi hanno chiesto cosa stesse succedendo. Erano increduli perché non si capacitavano di come un progetto per migliorare la qualità della vita della città rischiasse di naufragare per ragioni ai loro occhi incomprensibili. Perché la vita reale non è fatta di giochi di potere e di posti da occupare, ma dall’alzarsi ogni giorno aspettandosi dal Comune servizi più efficaci ed efficienti. E senza sentirsi il fiato sul collo dell’istituzione che deve invece essere al fianco delle persone, ascoltandone i bisogni e cercando di aiutarle nei desideri.

Obiettivo: rimarcare il programma elettorale

“Nelle ultime due settimane ‘ho alzato la voce’ – prosegue Pontiggia – solo con l’obiettivo di rimarcare che un programma elettorale scritto insieme e che ha permesso alla coalizione di vincere le elezioni deve essere attuato. Nel rispetto di tutti quelli che ci hanno votato. Anche per dimostrare a chi non ci ha sostenuto che il nostro agire ha solo lo scopo di migliorare Seveso con un’attenzione particolare alla ricchezza di ogni suo quartiere. E credo che l’obiettivo potrà essere raggiunto sostenendo la maggioranza. Con attenzione critica e senza compromessi al ribasso. Per questo confermo pubblicamente la mia fiducia al Sindaco che per me rappresenta l’unico garante nell’attuazione del programma elettorale. Lui sarà il mio riferimento e a lui garantisco piena collaborazione, viste anche le mie precedenti esperienze in Consiglio Comunale. E, con franchezza, manifesterò il mio pensiero che è sempre stato libero, rispondendo unicamente alla comunità a cui avrò l’onore di rendere conto”.

Sala: “Scelta concordata, stiamo lavorando”

La scelta di Alfredo Pontiggia non è stata presa di spontanea iniziativa, ma concordata con Forza Italia provinciale. “Stiamo infatti lavorando per tenere unito il centrodestra – spiega il coordinatore Fabrizio Sala – Abbiamo concordato che Pontiggia esprimesse la sua posizione visto che è il consigliere che ha preso più voti. La linea di Forza Italia non è comunque quella di Natale Alampi. Per questo siamo al lavoro: per ricompattare l’intero centrodestra, ma nel contempo prosegue anche l’analisi di Forza Italia provinciale per rimettere in ordine il partito”.