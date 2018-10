I Giovani Democratici di Seregno hanno un nuovo segretario. Sabato 22 settembre i giovani presenti all’interno del circolo del Partito Democratico, hanno dato vita al Congresso per la nomina del nuovo coordinatore cittadino.

Il nuovo coordinatore è Lorenzo Cimino

Al termine dell’assemblea è stato nominato Lorenzo Cimino. Quest’ultimo raccoglie il testimone da Luca Lissoni, nel frattempo eletto consigliere comunale alle recenti Amministrative. Studente in Giurisprudenza, 21 anni, Cimino è tesserato al Pd dal 2017, anno in cui, a ottobre, è stato aperto il circolo cittadino dei Giovani Democratici. Circolo che oggi conta una ventina di iscritti. Si tratta così di una delle realtà più numerose della Brianza che nel prossimo weekend manderà 6 delegati a Monza per le elezioni del segretario provinciale.

In programma un corso di formazione politica aperto ai giovani

“Sono molto orgoglioso di questa nomina avendo lavorato alla costruzione del circolo”. Ha detto Cimino. “E di lavoro c’è n’è molto da fare al fianco della nuova Giunta. Tra le prossime iniziative in programma c’è anche la preparazione di un corso di formazione politica, che tocchi temi sociali di ampio respiro, aperto ai giovani della città”.