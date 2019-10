Giussano: convegno Aslan. L’evento politico firmato Fratelli d’Italia il 26 ottobre, in città.

Confronto politico il 26 ottobre

Giussano: convegno Aslan. L’evento politico firmato Fratelli d’Italia. L’appuntamento è in programma per il 26 ottobre in sala consiliare. La giornata sarà ricca di momenti e confronti politici: si comincia alle 10 con «Costruire l’Europa delle nazioni». Aprirà i lavori Cristiano Puglisi con la conferenza «I giovani in Brianza: Europa ed Erasmus». A seguire il confronto dal titolo «In Europa un nuovo bipolarismo: sovranisti vs mondialisti» con un’intervista a Carlo Fidanza, fatta dal giornalista Donghi. Introdurrà il confronto Roberto Ceppi. Si parlerà poi di immigrazione, tasse e cittadinanza. Sarà presente l’assessore provinciale Claudio Rebosio, il consigliere regionale Franco Lucente, il deputato Marco Osnato e il vicesindaco di Meda Alessia Villa. Alle 15.30 si parlerà di «Lombardia: bella, sicura e speciale» con il consigliere regionale Barbara Mazzali, l’assessore regionale Lara Magoni, Riccardo De Corato, il senatore Ignazio La Russa e il vice coordinatore regionale Fabio Raimondo. La convention si chiuderà con la conferenza «Presidenzialismo, riforme e cultura per un’Italia bella e sovrana». Saranno presenti Edoardo Sylos Labini di Culturaldentità, il sindaco di Volpara Claudio Mangiarotti, l’assessore monzese Andrea Arbizzoni, la deputata di collegio Paola Frassinetti, la coordinatrice regionale Daniela Santanchè e il coordinatore provinciale Rosario Mancino.