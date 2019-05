Giussano Elezioni Comunali 2019: i tre programmi elettorali a confronto. I tre candidati si confronteranno sui programmi durante il forum elettorale organizzato dal nostro Giornale, venerdì 10 maggio in sala consiliare alle 21.

Giussano, Elezioni Amministrative 2019: i tre programmi elettorali a confronto. Attenzione al territorio, valorizzazione delle associazioni, tutela dell’ambiente, sicurezza, maggiori opportunità per le attività produttive, commerciali e di artigianato: sono queste le tematiche che tutti e tre i candidati sindaci hanno preso in considerazione per i propri programmi elettorali.

Marco Citterio candidato del Centrodestra, Luigi Stagno, candidato del Movimento Cinque Stelle e Stefano Viganò candidato del Centrosinistra, sostenuti dalle rispettive liste, puntano ad ottenere il voto dei giussanesi guardando verso tematiche che rappresentano più o meno le aspettative dei cittadini. C’è chi lo fa in modo più analitico, rispetto ad altri, ma di fatto gli obiettivi da raggiungere sono gli stessi: migliorare e consolidare servizi e opere pubbliche in città.

