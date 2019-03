Giussano, elezioni amministrative: Marco Citterio (Lega) sabato ufficializza la candidatura a sindaco.

Giussano verso le elezioni

Giussano, elezioni amministrative: Marco Citterio (Lega) ufficializza la candidatura a sindaco. Sabato mattina, 9 marzo, il segretario di sezione, presenterà la sua candidatura ai cittadini, sostenuto da tutto il gruppo della Lega e i partiti di Centrodestra, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Citterio, classe 1980, sembra avere anche il sostegno di alcune liste civiche, che saranno presentate all’incontro, fissato alle 11, in sala consiliare.

Gli altri candidati in corsa

Marco Citterio, dovrà sicuramente vedersela con Luigi Stagno candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, che ha ufficializzato la sua candidatura già alcune settimane fa. Non è ancora uscito allo scoperto il candidato del Partito democratico, o meglio del centrosinistra, attualmente alla guida del paese. L’attuale sindaco Matteo Riva non sembra intenzionato a ricandidarsi: tra i possibili nomi “papabili” sembrerebbe esserci quello di un suo assessore. In pole position Stefano Viganò, che ha la delega al Bilancio, Attività produttive e Commercio.