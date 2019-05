I leghisti brianzoli ieri in piazza Duomo a Milano. C’erano anche i leghisti di Monza e Brianza ieri, sabato 18 maggio, alla manifestazione di Milano con Matteo Salvini.

I leghisti brianzoli a Milano

“È stato un grande momento di identità insieme alle principali forze sovraniste che porteranno avanti le politiche del cambiamento e del buonsenso in questa Europa che non vuole perdere le proprie radici” ha detto Andrea Villa, commissario provinciale della Lega, al termine dell’incontro di ieri pomeriggio a Milano con Matteo Salvini e tanti parlamentari e sindaci del Carroccio. Oltre a migliaia e migliaia di militanti che hanno affollato piazza Duomo.

Insieme ai militanti, dietro allo striscione “Brianza con Salvini” hanno sfilato infatti sindaci e rappresentanti istituzionali del movimento. “Ringrazio tutti i leghisti brianzoli per avere dato anche in questa occasione un segnale di unità ed avere risposto con la loro presenza in un momento così delicato che ci vede sotto attacco. Ci aspetta l’ultima intensa settimana di campagna elettorale per confermarci primo partito provinciale ed eleggere i nostri sindaci alla guida dei nostri Comuni” ha concluso Villa.