Il viceministro all’Interno in visita in redazione. “In Provincia di Monza e Brianza i reati sono in netto calo, sproporzionata l’insicurezza percepita”

Venerdì scorso il viceministro all’Interno Matteo Mauri a Monza ha incontrato Prefetto, Questore, rappresentanti politici e i massimi responsabili delle Forze dell’Ordine del territorio. Un incontro al quale è seguita una breve conferenza stampa in Prefettura e una visita alla Questura e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

A Matteo Mauri nel corso del vertice, un faccia a faccia definito “proficuo”, sono stati posti i temi caldi che riguardano la sicurezza, diretta prerogativa di un viceministro all’Interno. Mauri, sia in Prefettura che nell’intervista rilasciata successivamente in esclusiva ai nostri settimanali di Monza e Brianza, ha rimarcato lo stridente contrasto tra sicurezza reale e sicurezza percepita, considerato che il numero di reati in Italia, ma anche nella nostra Provincia, risulta in calo da diversi anni. Non si è però tirato indietro sul lavoro che resta ancora da fare e ha rimarcato che “bisogna assicurare la sicurezza reale ma dare anche segnali che possano alleviare quella percepita”.

Droga e criminalità organizzata

A giudizio del viceministro, che ha tenuto a sottolineare il preoccupante calo dell’età in cui si inizia a consumare la sostanza stupefacente, “droga e criminalità organizzata sono le vere emergenze cui siamo chiamati a far fronte”.

Nella lunga intervista abbiamo parlato anche della chiusura della Polizia stradale di Seregno, dei problemi di organici di Questura e Vigili del fuoco e del futuro del Partito democratico, nel quale milita.

