La Lega presenta i suoi candidati alle elezioni comunali ed europee. Ieri sera al Polaris di Carate oltre trecento persone.

Elezioni comunali ed europee: la Lega MB presenta i suoi candidati

Davanti ad oltre trecento persone riunite al Polaris di Carate Brianza, ieri sera, la Lega di Monza e Brianza ha presentato i propri candidati impegnati nella corsa elettorale per il parlamento europeo e per i comuni.

Insieme al segretario provinciale Andrea Villa erano presenti tutti gli esponenti leghisti brianzoli in Parlamento, Regione, Provincia ed i segretari di tutte le sezioni per sostenere Dante Cattaneo ed Isabella Tovaglieri, in lizza per le europee.

Tra i candidati sindaci presenti anche Marco Citterio (Giussano), Emanuele Pozzoli (Besana), Matteo Rigamonti (Renate), Giulio Redaelli (Albiate), Barbara Magni (Sovico).

“Corriamo uniti e compatti – ha dichiarato Andrea Villa – per portare il pragmatismo brianzolo in Europa con l’obiettivo di cambiarla e per portare il buonsenso alla guida dei nostri comuni, il 26 maggio sarà importante votare Lega per sostenere l’azione di Matteo Salvini”.