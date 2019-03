La riforma della legittima difesa è diventata legge ieri giovedì 28 marzo 2019. I commenti di alcuni politici brianzoli.

Arriva l’ok dal Senato, la legittima difesa diventa legge

L’Assemblea del Senato ha approvato il provvedimento con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. In aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e quello per l’Agricoltura Gianmarco Centinaio. Assenti i rappresentanti di governo del Movimento 5 stelle.

Sostanzialmente con la nuova legge voluta dalla Lega, la reazione all’aggressione o alle minacce subite in casa o sul posto di lavoro è da considerarsi sempre “proporzionata”. Di conseguenza non è punito chi reagisce all’aggressore “in stato di grave turbamento”.

I commenti

Soddisfatto l’Assessore alla Sicurezza presso il Comune di Monza Federico Arena che su Facebook scrive:

“La #LegittimaDifesa è legge: finalmente si distingueranno chiaramente le vittime dagli aguzzini.

Mai più casi in cui le vittime dovranno risarcire delinquenti o rischiare il carcere per aver difeso legittimamente la propria FAMIGLIA, la propria VITA, la propria CASA!

Grazie Matteo Salvini!”

Anche il deputato della Lega, Massimiliano Capitanio commenta l’ok arrivato dal Senato:

La proposta di legge partita anche dal senatore Pellegrini

Il disegno di legge sulla legittima difesa è stato sottoscritto in commissione giustizia anche dal senatore carnatese Emanuele Pellegrini. Che proprio in quei giorni aveva dichiarato:

“Sono orgoglioso di essere sottoscrittore del disegno di legge sulla legittima difesa insieme ai senatori Massimiliano Romeo Andrea Ostellari Massimo Candura e Simone Pillon. Oggi abbiamo iniziato l’iter in commissione giustizia al senato. Perché la difesa legittima delle vittime non debba più essere una colpa!”