La Provincia di Monza e Brianza ha approvato il Bilancio di previsione per il 2019 e il triennale 19/21. I volumi sono così distribuiti: 111.165.155, 54 per il 2019; 98.779.032,56 per il 2020 e 90.385.664,76 per il 2021.

Soddisfatto il presidente Roberto Invernizzi che ha dichiarato:

“Aver raggiunto l’obiettivo di approvare il documento unico di programmazione ed il bilancio per gli esercizi 2019/2020/2011 entro il 31 dicembre è il segnale della ritrovata determinazione della Provincia nello svolgere il ruolo che le è costituzionalmente assegnato. Dopo anni di bilanci chiusi con difficoltà, ora siamo dotati di uno strumento che assicura le risorse per le funzioni fondamentali e per la gestione ordinaria, compresa una significativa ripresa delle manutenzioni a strade e scuole che per alcuni anni non è stato possibile mantenere secondo gli standard qualitativi che i cittadini si attendono. Rimangono aperte tre questioni fondamentali: la dotazione organica del personale che ha subito riduzioni che rischiano di compromettere l’operatività dell’Ente; la questione del residuo fiscale che lascia troppe poche risorse sul territorio e la conseguente compressione degli investimenti che potremo fare solo attraverso stanziamenti statali sui quali non abbiamo certezza di continuità. Ringrazio tutti i dipendenti che in tutti questi anni non hanno mai smesso di credere nell’importanza del proprio lavoro a servizio della comunità della Brianza”

Focus sugli investimenti

La maggior parte degli investimenti previsti sul triennio saranno finanziati coi trasferimenti di risorse dallo Stato e da Regione. Sono a bilancio risorse finanziate con fondi provinciali che saranno destinati ad interventi di manutenzione per garantire la sicurezza di edifici scolastici e strade.

Edilizia scolastica e patrimonio

Anno Finanziamento statale Finanziamento provinciale 2019 € 224.000,00 per incarichi professionali per la progettazione di interventi di adeguamento degli istituti scolastici alle norme di prevenzione dagli incendi(“Fondo progettazione” del bilancio statale) € 604.469,55 interventi sugli edifici scolastici € 56.000,00 per incarichi professionali per l’adeguamento degli istituti scolastici alle norme di prevenzione dagli incendi € 20.000,00 per acquisto di arredi scolastici €100.000,00 fondo rotativo per le progettazioni di opere di edilizia 2020 € 224.000,00 per incarichi professionali per la progettazione di interventi di adeguamento degli istituti scolastici alle norme di prevenzione dagli incendi(“Fondo progettazione” del bilancio statale) € 979.960,00 interventi sugli edifici scolastici € 56.000,00 per incarichi professionali per l’adeguamento degli istituti scolastici alle norme di prevenzione dagli incendi € 20.000,00 per acquisto di arredi scolastici 2021 € 1.887.290,00 interventi sugli edifici scolastici € 20.000,00 per acquisto di arredi scolastici

Nel dettaglio: per il 2019 sono a bilancio 604.469,55 euro per interventi sugli edifici scolastici: in particolare sono in programma il rifacimento delle coperture dell’ Europa Unita di Lissone e del Fermi di Desio.

I 100.000,00 euro del fondo rotativo per le progettazioni di opere di edilizia saranno impegnati per il miglioramento sismico e per l’adeguamento antincendio del centro scolastico di Seregno e dell’ITIS fermi di Desio.

Viabilità

Anno Finanziamento statale Finanziamento regionale 2019 € 2.914.593,63 per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali € 7.235.954,27 per la manutenzione delle strade e dei manufatti 2020 € 2.914.593,63 per la manutenzione straordinaria del piano viabile € 1.547.438,95 per la manutenzione delle strade e dei manufatti 2021 € 2.914.593,63 per la manutenzione straordinaria del piano viabile € 1.547.438,95 per la manutenzione delle strade e dei manufatti

In particolare per il 2019 i finanziamenti regionali sono così distribuiti: 3.888.515,27 euro per interventi sulle strade provinciali SP13 e SP60;1.547.438,95 euro per le manutenzioni straordinarie su tutta la rete provinciale, di cui 427.438,95 euro per manutenzione straordinaria, ripristino tecnologico conservativo, rinforzo strutturale ponti lungo SP527 e 120.000,00 per sistemi generali info-mobilità (telecamere, pannelli messaggio variabile, rilievi traffico) lungo SP35, SP527 e SP41.

La cifra di 1.800.000 riguarda l’impegno di Regione Lombardia a destinare fondi per interventi diffusi sui ponti della Milano – Meda attraverso una Convenzione in fase di definizione.

Ambiente

Anno Finanziamento regionale 2019 € 99.525,15 per interventi in ambito ambientale con riferimento all’uso delle Acque 2020 € 99.525,15 per interventi in ambito ambientale con riferimento all’uso delle Acque 2021 € 99.525,15 per interventi in ambito ambientale con riferimento all’uso delle Acque

Per la tutela ambientale sono previsti 750.000 euro distribuiti sul triennio per la campagna di controllo e verifica degli impianti termici a uso civile.